Обнаружена связь между употреблением кофеина и похудением

Ученые из Университета Франсиско де Витории в составе научного коллектива обнаружили связь между употреблением кофеина и процессом окисления жиров. Результаты исследования опубликованы в журнале Nutrients.

Ученые проанализировали предыдущие исследования на тему роли кофеина в расщеплении жиров. В общей сложности было рассмотрено 182 документа, в числе которых 157 научных статей и 25 обзорных статей. Выяснилось, что употребление кофеина в различных формах стимулирует симпатическую нервную систему. Благодаря ее активности ускоряется сердцебиение, расширяются бронхиальные проходы, усиливается перистальтика в пищеводе, расширяются зрачки, повышается потоотделение и кровяное давление.

В исследовании изучалось употребление кофе, энергетических напитков и кофеина в качестве добавки (таблетки).

Кофеин увеличивает высвобождение жирных кислот и улучшает липолиз. Это метаболический процесс расщепления жиров на составляющие их жирные кислоты, способствующий снижению веса.

Отмечается, что употребление кофеина должно быть сбалансированным. Это вещество может принести вред людям с высоким кровяным давлением и спровоцировать бессонницу.

Ранее биологи предупредили, что темпы производства кофе в мире могут снизиться.