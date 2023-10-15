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Уролог-андролог рассказал, на что указывают запах и время разжижения спермы

Врач Королев назвал резкий, щелочной запах спермы поводом обратиться к врачу

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Кадр из фильма «Больше, чем друг» (2010)

Кадр из фильма «Больше, чем друг» (2010)

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Запах и время разжижения спермы могут играть роль показателей здоровья сперматозоидов, рассказал «Газете.Ru» врач уролог-андролог, доцент Института урологии и репродуктивного здоровья человека Дмитрий Королев.

«Важен такой показатель, как время разжижения. По этому показателю можно понять, все ли в порядке. Со временем сперма разжижается, в норме это происходит не ранее 20-30 минут после эякуляции. Однако иногда этого не случается, тогда мы говорим о повышенной вязкости. Это затрудняет процесс достижения сперматозоидом яйцеклетки», – отметил Королев.

Обычно вязкость спермы определяют с помощью специальной стеклянной палочки. Врач помещает ее в емкость с эякулятом и медленно поднимает. В норме образовавшаяся нить не превышает двух сантиметров в длину. Если разжижение спермы не происходит, то, конечно, это влияет на возможность зачатия, так как для оплодотворения сперматозоид должен обладать высокой подвижностью, а в вязкой жидкости его движение затруднено. При повышенной вязкости спермы необходимо обратиться к андрологу.

По запаху определить качество эякулята сложнее, однако все равно возможно. По словам Королева, сперма априори имеет специфический запах, поэтому определить отклонение от нормы будет проблематично. Однако если появится резкий, щелочной, неприятный аромат, то это может быть звоночком для похода к врачу.

Подробнее о характеристиках спермы и о том, как в домашних условиях определить ее качество, – в материале «Газеты.Ru».

Ранее эмбриолог объяснила, как по цвету, объему и вкусу определить качество спермы дома.

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