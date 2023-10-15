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Уролог-андролог перечислил причины ухудшения качества спермы

Врач Королев: варикозное расширение вен мошонки ухудшает качество спермы

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Существует много внешних факторов, которые могут влиять на качество спермы. Среди них и варикоцеле, это варикозное расширение вен в области мошонки, рассказал «Газете.Ru» уролог-андролог, доцент Института урологии и репродуктивного здоровья человека Дмитрий Королев.

«Также не менее важна температура мошонки – ее температура на градус ниже, чем у всего тела. Это необходимо для нормального созревания сперматозоидов. Когда температура повышается, это негативно сказывается на качестве спермы. Температуру в ней может повысить поход в баню и ношение тугого, плотного белья. Поэтому «семейники» считаются самым безопасным бельем для мужчин», – рассказал Королев.

Кроме того, негативно на качестве спермы также влияет табакокурение, употребление алкогольных напитков, наркотических средств, а также стресс, недостаток физической активности, наличие избыточной массы тела, некоторые заболевания, связанные с гормональными и метаболическими нарушениями.

Подробнее о характеристиках спермы и о том, как в домашних условиях определить ее качество, – в материале «Газеты.Ru».

Ранее врач рассказала, почему сперматозоиды погибают во влагалище.

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