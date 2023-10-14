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Ученые предупредили о риске голодных бунтов из-за изменений климата

Sustainability: дефицит еды может привести к беспорядкам в ближайшие 50 лет

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Stefano De Grandis/Global Look Press

Перебои в поставках продовольствия из-за изменений климата способны привести к беспорядкам в Великобритании в ближайшие десятилетия. К такому выводу пришли британские ученые из Кембриджского университета, Университета Йорка и других учреждений. Исследование опубликовано в научном журнале Sustainability.

Оценкам экспертов, нехватка основных продуктов, таких как пшеница, хлеб, макаронные изделия и крупы, могут стать наиболее вероятными причинами общественных волнений в течение следующих 50 лет. Дефицит провизии, вероятно, возникнет из-за экстремальных погодных явлений, которые вызваны глобальным потеплением.

Большинство (80%) участвовавших в исследовании ученых считают, что уже в ближайшие 10 лет проблемы логистики станут наиболее вероятной причиной гражданских беспорядков из-за отсутствия продовольствия. Однако в перспективе до полувека главным поводом для бунтов могут оказаться неурожаи вследствие наводнений, снегопадов, засух и других погодных катаклизмов.

Изменения климата уже влияют на глобальное производства еды. Например, в 2007 году мировое производство зерновых упало на 8% из-за паводков и тепловых волн в Австралии, Индии и США.

Эксперты предлагают решать проблему народных волнений из-за дефицита продуктов питания двумя методами — бороться с продовольственной бедностью, помогая малоимущим людям приобретать необходимое продовольствие, а также развивать устойчивое сельское хозяйство, снижая воздействие сектора на почву и климат и восстанавливая деградировавшие почвы.

Ранее биологи предупредили, что в мире могут начать выращивать меньше кофе из-за исчезновения насекомых-опылителей.

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