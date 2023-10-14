Археологи выяснили, что неандертальцы были гурманами

Итальянские ученые из Трентского университета изучили кухню и кулинарные привычки неандертальцев. Специалисты пришли к выводу, что древние предки современных людей были более развиты, чем о них принято думать. Исследование опубликовано в научном журнале PLOS One.

«Неандертальцы были способны к символическому мышлению, могли создавать художественные предметы, умели украшать свое тело личными украшениями и имели чрезвычайно разнообразный рацион.

Мы можем с уверенностью сказать, что они обычно ели приготовленную пищу. Эта способность подтверждает, что неандертальцы были такими же умелыми, как и Homo sapiens, жившие тысячелетия спустя», — отметил археолог Диего Анхелуччи, участвовавший в исследовании.

Выводы ученых основаны на изучении стоянок неандертальцев в пещере Гурта-де-Оливейра в центральной Португалии. Исследователи обнаружили там места, долгое время использовавшиеся для приготовления пищи.

Обгоревшие кости показали, что неандертальцы жарили мясо оленей, коз, лошадей, зубров и носорогов, а также тушили черепах в собственных панцирях на раскаленных камнях.

Находки в других местах показали, что древние предки современного человека также готовили себе рыбу, мидий и моллюсков, и даже поджаривали кедровые орехи.

Несмотря на проведенные раскопки, археологам не удалось определить, как именно неандертальцы разводили огонь. Ученые предполагают, что те высекали искры с помощью кремня, однако у этой гипотезы пока нет доказательств.

Ранее ученые выяснили, что неандертальцы охотились на самого грозного хищника в Евразии.