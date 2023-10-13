Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Названы закуски, содержащие потенциально опасные добавки

TimesNewsUK: четыре пищевые добавки в закусках связаны с риском развития рака

close
100%
imagebroker/Global Look Press

Диетолог Кэролин Уильямс рассказала, что пищевые добавки, содержащиеся в таких закусках, как драже Skittles, мармелад Trolli и замороженная пицца могут быть связаны с риском развития некоторых видов рака и психических расстройств. Об этом сообщает TimesNewsUK.

Недавно губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом подписал законопроект о «запрете на Skittles». Политика направлена на защиту граждан от воздействия опасных и токсичных химических веществ. С 2027 года на территории штата нельзя будет производить и продавать продукты, содержащие бромированное растительное масло, бромат калия, пропилпарабен и красный краситель №3.

Диетолог Уильямс объяснила, что многочисленные исследования на животных показали связь этих компонентов с более высоким риском развития рака почек, щитовидной железы, желудка. Вещества часто содержатся в ультраобработанной еде, которая также может способствовать появлению депрессии у людей. Несмотря на негативное влияние на здоровье, люди продолжают употреблять такие добавки с пищей.

«Если компоненты увеличивают риск развития рака у животных, предполагается, что это может быть потенциально опасно и для людей», — подчеркнула врач.

Бромат калия добавляют в тесто, чтобы выпечка получилась более пышной, пропилпарабены используются в качестве консерванта для леденцов, конфет, мармелада. Диетолог отметила, что такие добавки дешевле использовать при производстве. Кроме того, с их помощью можно придать продукции более аппетитный вид.

Ранее ученые назвали продукты питания, которые вызывают сильное привыкание.

Все новости на тему:
Здоровье
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий