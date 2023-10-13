Ученые выяснили, какие компьютерные игры улучшают когнитивные способности

Ученые из Йоркского университета обнаружили, что игры-головоломки и стратегии улучшают память и способность сосредоточиться. Результаты исследования были опубликованы в Heliyon.

В исследовании приняли участие 482 испытуемых. Среди них были как пожилые люди (60-81 год), так и молодые (18-30 лет). Участники сообщили, сколько часов в неделю они играют и в каком году начали. Также добровольцы перечислили, в какие игры играли за неделю до участия в эксперименте.

Чаще всего упоминали игры-головоломки (в ходе которых нужно решать логические и концептуальные задачи), стратегии (включающие планирование набора действий для эффективного достижения цели) и экшн-игры (важна скорость реакции и хорошая координация).

Ученые предложили участникам выполнить задание на рабочую память. С помощью этого типа памяти человек способен сохранять в уме информацию, с которой работает. Испытуемым нужно было запомнить расположение красных кружочков на мониторе и позже воспроизвести их расположение в пустой сетке. Чтобы создать отвлекающий эффект, исследователи задействовали два желтых круга наряду с красными.

Результаты показали, что молодые любители стратегий и экшен-игр имели больший объем рабочей памяти и были более устойчивы к отвлекающим факторам, чем их сверстники. Пожилые люди, которые регулярно играли в головоломки, также могли похвастаться хорошей памятью и концентрацией внимания.

Кроме того, исследователи отметили, что возрастные любители головоломок потенциально обладают таким же объемом рабочей памяти, что и молодые люди, не играющие в игры.

Ранее было обнаружено, что подвижные игры в детстве улучшают работу мозга.