Исследователи используют ИИ для чтения слов на древнем свитке, сожженном Везувием

Ученые научились использовать искусственный интеллект для расшифровки обугленных древних свитков. Так, когда взрыв от извержения Везувия достиг Геркуланума в 79 году нашей эры, он сжег дотла сотни древних свитков в библиотеке роскошной виллы и похоронил римский город под пеплом и пемзой. Катастрофа, как казалось, навсегда уничтожила свитки, но почти 2000 лет спустя исследователи извлекли первое слово из одного из текстов, используя искусственный интеллект, чтобы заглянуть глубоко внутрь хрупких обугленных остатков. Об этом пишет The Guardian.

Об открытии объявил профессор Брент Силс, ученый-компьютерщик из Университета Кентукки. В марте 2023 года он с коллегами запустил программу «Везувий», чтобы ускорить чтение текстов. При поддержке инвесторов Кремниевой долины конкурс предлагает денежные призы исследователям, которые извлекут разборчивые слова из карбонизированных свитков.

«Это первый восстановленный текст из одного из этих свернутых неповрежденных свитков», — сказал Стивен Парсонс, научный сотрудник инициативы цифрового восстановления в университете. С тех пор исследователи обнаружили еще несколько букв из древнего свитка.

Силс и его команда опубликовали тысячи трехмерных рентгеновских изображений двух свернутых свитков и трех фрагментов папируса. Они также выпустили программу искусственного интеллекта, которую обучили читать буквы в свитках на основе тонких изменений, которые древние чернила внесли в структуру папируса.

Нераскрытые свитки принадлежат коллекции Института Франции в Париже и входят в число сотен, найденных в библиотеке на вилле, предположительно принадлежащей высокопоставленному римскому государственному деятелю, возможно, Луцию Кальпурнию Пизону Цезонину, тестю Юлия Цезаря.

Два студента-компьютерщика, Люк Фарритор из Небраски и Юсеф Надер из Берлина, принявшие участие в проекте, усовершенствовали процесс поиска и самостоятельно наткнулись на одно и то же древнегреческое слово в одном из свитков: «πορφύραc», что означает «фиолетовый». Фарритор, который первым нашел это слово, выиграл 40 тысяч долларов, а Надер — 10 тысяч долларов.

Теперь начинается гонка за чтение всего текста. Доктор Федерика Николарди, папиролог из Неаполитанского университета Федерико II, сказала, что три строки свитка, содержащие до 10 букв, теперь можно прочитать, и ожидается, что их будет еще больше.

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