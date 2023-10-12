Археологи выяснили, что неандертальцы охотились на самого грозного хищника в Евразии

Немецкие археологи из Тюбингенского университета обнаружили первые прямые свидетельства охоты неандертальцев на пещерных львов. На это указали повреждения на костях возрастом около 50 тыс. лет, найденные в Баварии. Исследование опубликовано в научном журнале Scientific Reports.

Пещерные львы были самыми опасными хищниками в Евразии в эпоху среднего палеолита (между 200 тыс. и 40 тыс. лет назад), пока не вымерли в конце ледникового периода около 11 тыс. лет назад. Высота зверя в холке достигала 130 сантиметров. Пещерные львы охотились на крупных травоядных, таких как мамонт, бизон и лошадь, а также нападали на пещерных медведей.

До последнего времени считалось, что взаимодействие на культурном уровне с этим животным отсутствовало до появления Homo sapiens.

Во время детального осмотра ученые нашли на одном из ребер хищника характерную отметку, идентифицированную как след от удара деревянным копьем. Дальнейшее изучение останков показало, что древние предки современного человека не только съели мясо льва, но и сохранили шкуру с когтями, вероятно, в качестве ценного трофея.

Роль пещерных львов соответствует свидетельствам более сложного поведения неандертальцев. Она также могла даже заложить основу для более позднего культурного развития Homo sapiens. По словам представителя научного проекта Томаса Тербергера, дошедшее до наших дней отношение ко львам как к символу власти и могущества восходит к древним временам, когда неандертальцы сражались с этими грозными хищниками.

Ранее археологи нашли свидетельства каннибализма как части древних погребальных обрядов.