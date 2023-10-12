Исследователи раскрыли еще один важный механизм старения

Специалисты из Университета Глазго в Шотландии совместно с американскими коллегами из клиники Мэйо в штате Миннесота обнаружили еще один механизм старения. Исследование опубликовано в научном журнале Nature.

Ученые изучили причины воспалительных процессов в старых и поврежденных клетках, а также предложили способ остановить этот процесс. Они обнаружили, что из-за возрастных изменений или при лечении рака митохондрии (клеточные структуры, преобразующие питательные вещества в энергию) теряют герметичность и высвобождают ДНК. Это вызывает воспаление, которое ускоряет старение.

«Наша работа раскрывает неожиданную связь между митохондриями и воспалительными эффектами в старых клетках. Мы обнаружили, что митохондриальная проницаемость, процесс, неразрывно связанный с гибелью клеток, способствует воспалению в старых и поврежденных клетках. Это открывает новые области исследований, обладающих потенциалом для создания новых методов для лечения старения и рака», — отметил руководивший исследованием профессор Стивен Тейт.

Ранее ученые назвали процедуру, замедлившую старение мышей.