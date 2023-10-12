Названо самое эффективное лечение артритов

Сегодня выбор методов лечения артритов достаточно велик. Самый передовой – это использование моноклональных антител — генно-инженерных биологических препаратов, рассказал «Газете.Ru» научный руководитель НИИ ревматологии им. Насоновой, президент Общероссийской общественной организации «Ассоциация ревматологов России» академик РАН, профессор Евгений Насонов.

«Это антитела, которые по своим свойствам напоминают иммуноглобулины человека. За счет этого сходства они относительно безопасны. То есть, когда мы их вводим в организм, то они не вызывают побочные реакции. Это их первое важное свойство. Второе: они специфичны для определенного белка. Все препараты, которые мы использовали до последнего времени, влияют на целый ряд различных молекул, участвующих в развитии воспаления, а здесь мы можем воздействовать на конкретный белок», – объяснил Насонов.

Другими словами, это точечная терапия артрита. Моноклональные антитела воздействует на определенную мишень. В основном используются антитела, которые блокируют активность провоспалительных медиаторов, так называемых провоспалительных цитокинов. Они не могут вылечить, но могут существенно повысить эффективность терапии и, конечно, улучшить прогноз для пациентов.

«Они подавляют иммунитет, но не в такой степени как стандартные препараты. Конечно, при лечении моноклональными антителами склонность к инфекциям у этих пациентов возрастает, но она не носит такой критический характер, как при использовании стандартных иммунносупрессоров (подавителей иммунитета), которые блокируют разные звенья иммунитета, в том числе противовирусный и противобактериальный», – рассказал Насонов.

Подробнее о других методах лечения артритов – в интервью Насонова «Газете.Ru».

Ранее специалист перечислил факторы, провоцирующие развития артритов.