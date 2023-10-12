Российские ученые нашли древние «барханы» на дне Центральной Атлантики

Российские ученые из Института океанологии имени Ширшова РАН и Государственного океанографического института имени Зубова при участии коллег из Института морских наук в Италии выяснили, как формировалась разломная зона Вима в Атлантическом океане. Об этом «Газете.Ru» сообщили в Российском научном фонде (РНФ), поддержавшим это исследование.

Разлом Вима протянулся от берегов Сьерра-Леоне в Африке до Карибского бассейна. Эта структура служим главным транспортным путем для антарктической донной воды на ее пути в восточную Атлантику. Каждую секунду через разлом прокачивается больше воды, чем все реки мира поставляют в океан за то же время.

Специалисты выяснили, что характерные каналы в разломе появились благодаря течениям из Антарктики в плейстоцене (2,5 млн — 11,7 тыс. лет назад). Эти процессы в течении тысячелетий также создали характерный рельеф, напоминающий барханы в пустыне.

Чтобы понять, как сформировалась обнаруженная система, авторы научной работы исследовали скорости и направления придонных течений в разломе Вима. Для этого ученые провели численное моделирование и заверили его результаты данными прямых измерений. С борта научно-исследовательского судна на тросе от поверхности до самого дна опускались акустические измерители скорости течений. В настоящий момент точный возраст системы оценить сложно, это задача для будущих работ.

«Наша работа позволяет пересмотреть представления о том, как накапливаются осадки на океанском дне в долине разлома Вима. Мы показали, что придонные течения из Антарктики играли здесь не меньшую, а может, и большую роль в осадконакоплении, чем подводные оползни со склонов Южной Америки. Хотя это исследование направлено в прошлое, оно дает возможность лучше понять процессы, происходящие в океане в настоящем, а также делать прогнозы. В дальнейшем мы планируем изучить колонки (керны) донных осадков, отобранные на обнаруженных дрифтах (осадочных валах). Это позволит точнее оценить возраст системы и получить информацию о том, как в ответ на изменения климата менялись свойства и скорость движения Антарктической донной воды в этом районе в плейстоцене», — рассказал «Газете.Ru» ведущий научный сотрудник Лаборатории палеоокеанологии ИО РАН Дмитрий Борисов.

Ранее ученые нашли новые изменения в течении Гольфстрим.