Названы симптомы, указывающие на дефицит тестостерона

Дефицит тестостерона проявляется симптомами, которые можно отнести к специфичным, связанным с половой сферой, и неспецифичным. К ним относятся нарушения эмоциональной сферы, утомляемость, нарушения сна, слабость в мышцах, отсутствие или недостаточный результат силовых тренировок, снижение толерантности к физической нагрузке. Об этом «Газете.Ru» рассказала эндокринолог Европейского Медицинского Центра (EMC) Юлия Катхурия.

«Дефицит тестостерона у мужчин также сопровождается рядом метаболических нарушений и проблемами сердечно-сосудистой системы: увеличивается вес, повышается сахар крови, в пожилом возрасте повышается риск инфаркта миокарда, а также смертность от разных причин», – отметила Катхурия.

У женщин он также может проявляться снижением либидо и общего уровня энергии. Однако эта проблема является менее изученной, особенно у женщин репродуктивного возраста.

«В некоторых случаях причиной могут быть другие эндокринные заболевания. Снижение тестостерона более характерно для женщин после наступления менопаузы, но терапия таких состояний часто назначается off-label и нуждается в дальнейших исследованиях», – поделилась специалист.

По словам эндокринолога, если нет жалоб со стороны половой сферы, вероятность дефицита тестостерона может оказаться сомнительной, и причину стоит искать в другом.

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