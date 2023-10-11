Ученые узнали, что вызвало бум развития жизни на Земле 450 млн лет назад

Международная группа ученых из Франции и Норвегии изучила причину так называемого Великого события биоразнообразия в ордовике — периода возникновения огромного количество разнообразных видов морских и наземных организмов. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Communications (NatComms).

Великое событие ордовикского биоразнообразия началось 471 млн лет назад и длилось около 25 млн лет. В этот период количество отрядов морских обитателей увеличилось вдвое, семейств — втрое, а общее многообразие жизни в океанах стало сравнимо с сегодняшним.

Долгое время специалисты по наукам о Земле не могли назвать однозначную причину этого явления, выдвигая гипотезы об увеличении концентрации кислорода в атмосфере благодаря растениям, дрейфе континентов и изменениях из-за падения метеорита.

В новом исследовании ученые предположили, что расцвет жизни на Земле произошел благодаря снижению глобальной температуры поверхности моря в среднем с +40 °C до +30 °C.

Эксперты создали климатическую модель, описывающую условия на планете в период с 440 млн до 490 млн лет назад. Моделирование показало, что падение температуры атмосферы и океана создало градиент охлаждения — самые холодные воды постепенно теплели по направлению к экватору. Это сформировало благоприятную среду для развития морской жизни.

Ранее ученые назвали глобальной климатической катастрофы в палеозое.