Исследователи выяснили, как изменение климата скажется на виноделии

Британские ученые из Оксфордского университета изучили взаимосвязь климатических условий с качеством вина. Исследование опубликовано в научном журнале iScience.

Специалисты проанализировали оценки винных критиков из знаменитого винодельческого региона Бордо во Франции за 50 лет. Команда обнаружила, что погода влияла на качество вина в течение всего года, а не только в течение вегетационного периода. В целом высококачественные вина ассоциировались с более прохладной и влажной зимой, жарким и сухим летом и прохладной, сухой осенью.

«Мы обнаружили доказательства того, что влияние температуры и осадков происходит в течение всего года: с момента распускания почек, пока виноград растет и созревает, во время сбора урожая и даже во время зимы, когда растение находится в состоянии покоя», — отметил ведущий автор доклада Эндрю Вуд.

Исследователи пришли к выводу, что показатели качества вин из Бордо имели тенденцию улучшаться в период с 1950 по 2020 год. Хотя это могло быть связано с потеплением климата в Бордо, это также можно объяснить внедрением новых технологий в виноделии.

Ранее ученые выяснили, что японские вина могут улучшить здоровье сосудов.