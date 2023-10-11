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Химики раскрыли еще один секрет главного шедевра Леонардо да Винчи

ACS: рентген выявил редкий минерал плюмбонакрит в первом слое «Моны Лизы»

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Wikimedia Commons

Французские ученые из Университета Париж-Сакле и Музея Лувра изучили химическую структуру главного шедевра Леонардо да Винчи — «Моны Лизы». Они обнаружили ранее неизвестную деталь, свидетельствующую о новаторстве итальянского творца. Исследование опубликовано в научном журнале Американского химического сообщества (ACS).

Проанализировав частичку материала с доски картины с помощью рентгеновских лучей и синхротрона, специалисты нашли редкий свинцовый минерал плюмбонакрит в первом слое краски знаменитого портрета.

Это подтвердило догадки искусствоведов, что да Винчи использовал порошок оксида свинца, чтобы сделать краску гуще и ускорить ее высыхание. Он растворил вещество в льняном или ореховом масле и нагрел состав, получив раствор приятного цвета, напоминающего золотистый мед.

«Он любил экспериментировать, и каждая из его картин технически совершенно разная. В данном случае интересно увидеть, что действительно существует особая техника нанесения первого слоя «Моны Лизы»», — отметил ведущий автор исследования Виктор Гонсалес.

Ученые отметили, что кроме Леонардо да Винчи плюмбонакрит применял голландский мастер Рембрандт в XVII веке. Это может говорить, что секреты рецептов красок передавались на протяжении столетий.

Ранее исследователи выяснили, как художники Возрождения делали свои работы влагостойкими.

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