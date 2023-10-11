Перечислены опасности кодировки от алкоголизма

В мире существует всего два препарата для кодировки от алкогольной зависимости, однако если закодированный решит «пробить» эффект от процедуры, то это может привести к летальному исходу, рассказал «Газете.Ru» психиатр-нарколог SCH.CLINIC Ивери Кизицкий

Первый препарат нацелен на ферменты печени, а второй воздействует на рецепторы мозга.

«Первый – дисульфирам блокирует ферменты печени. Он останавливает процесс распада этилового спирта, и в результате алкоголь становится еще более токсичным. В организме человека, употребившего спиртное на фоне приема дисульфирама, возникает острая интоксикация, которая сопровождается неприятными, болезненными ощущениями. Причем, в зависимости от качества и количества выпитого, дело может дойти и до летального исхода», – объяснил специалист.

Второй препарат – это налтрексон, который показан при лечении не только алкогольной, но и опиоидной зависимости.

«Структурно на уровне молекул алкоголики и героиновые наркоманы попадают в одну и ту же ловушку зависимости. Препарат блокирует опиоидные рецепторы в мозге, и алкоголь не может вызывать эйфорию, смысла пить нет. Но у такого метода есть побочный эффект — депрессивное расстройство», – отметил Кизицкий.

Ни один, ни второй препарат не используются так часто, как кажется, подчеркнул нарколог. Большая часть всех кодировок – это плацебо-препарат и когнитивно-поведенческая терапия, то есть введение лекарства лишь имитируется.

«Почему так делают? Вот героиновому наркоману поставили блокатор опиоидных рецепторов, а он выходит из клиники и все равно идет принимать наркотик. Многие пытаются «пробить» кодировку, ставя повторную дозу, чтобы получить эффект. Иногда это происходит, но чаще у них просто останавливается сердце из-за повышенной дозы. Обычно настоящий препарат ставят только определенным пациентам по решению врача, когда пациент действительно пытается справиться с зависимостью. Но пациент все равно никогда не узнает, ставят ему плацебо или нет», – заключил специалист.

Ранее Кизицкий объяснил, что усиливающая нейрогенез в мозгу марихуана не улучшает память.