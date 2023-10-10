Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Сексуальная активность оказалась полезной для мыслительных способностей пожилых людей

TJSR: занятие сексом улучшает когнитивные функции пожилых людей

close
100%
Depositphotos

Участие в сексуальной активности и получение сексуального удовольствия могут оказать существенное воздействие на умственное состояние в преклонном возрасте. К такому выводу пришли американские ученые из Хоп Колледжа и Университета Пердью. Исследование опубликовано в научном журнале The Journal of Sex Research (TJSR).

Чтобы изучить связь между сексуальностью и когнитивным здоровьем, исследователи обратились к данным Национального проекта социальной жизни, здоровья и старения (NSHAP). Специалисты проанализировали данные 1683 респондентов в возрасте от 62 лет, состоявших в браке или имевших сексуального партнера в течение пяти лет.

В исследовании изучались три измерения партнерской сексуальности: частота занятия сексом, уровень физического удовольствия от секса и эмоциональное удовлетворение от сексуальных отношений.

Оказалось, что секс хотя бы раз в неделю улучшил когнитивные функции людей в возрасте от 75 до 90 лет по сравнению с их ровесниками, которые не вели сексуальную жизнь.

Для людей в возрасте от 62 до 74 лет ключевым фактором, влияющим на когнитивные функции, оказалось качество сексуальных отношений и получаемое от них удовольствие. У довольных своим интимным опытом пенсионеров мыслительные способности оказались выше, чем у их неудовлетворенных сверстников.

Ученые не обнаружили существенных различий между мужчинами и женщинами в отношении частоты сексуальных контактов и их влияния на когнитивные функции.

Ранее ученые выяснили, в каком возрасте люди чаще всего занимаются сексом.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий