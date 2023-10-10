Ученые назвали причину глобальной климатической катастрофы в палеозое

Американские ученые из Университета Нью-Йорка определили причину глобальной климатической катастрофы в конце палеозойской эры около 260 млн лет назад. Согласно их выводам, массовое извержение вулканов стало причиной крупнейшего вымирания в истории Земли. Исследование опубликовано в научном журнале Earth-Science Reviews.

Из-за вулканической активности в атмосферу попало много углекислого газа, что вызвало сильнейший парниковый эффект и создало невыносимые условия для большинства обитавших на нашей планете существ.

Ученые сосредоточились на изучении извержений базальтовой магмы — крупнейших выбросов лавы на Земле, при которых расплавленное вещество из недр распространялось на площади немногим меньше миллиона квадратных километров.

Во время этих событий резко падала концентрация кислорода в океанах, из-за чего вода становилась губительной для обитавших в ней.

Примечательно, что эти явления происходят каждые 26–33 млн лет и совпадают с критическими изменениями орбит планет в Солнечной системе, которые следуют тем же циклическим закономерностям, добавили исследователи.

Ученые уточнили, что описанные ими катаклизмы не имеют отношения к текущей климатической ситуации на Земле, поскольку последние изменения были вызваны деятельностью человека. Последние изученные масштабные извержения вулканов на Земле случились около 16 млн лет назад.

Ранее ученые выяснили, что до полного вымирания из-за падения метеорита пережили несколько вулканических зим.