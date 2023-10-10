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Ученые установили десятки мест, где могут обитать неизвестные растения

ARER: на мировой карте видов флоры обнаружены 32 темные зоны

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Shutterstock

Международная группа исследователей под руководством ученых Королевских ботанических садов Кью (RBG Kew) в Великобритании определила 32 района в мире, для которых отсутствуют данные об обитающих там растениях. Доклад опубликован в научном журнале Annual Review of Environment and Resources (ARER).

Согласно отчету, 14 «белых пятен» разнообразия флоры расположены в тропической Азии, девять — в Южной Америке, шесть — в Восточной Азии, два — в Африке и один — в Северной Америке. На Колумбию, Новую Гвинею и южный Китай приходится наибольший совокупный дефицит данных о существующих там растениях.

Наибольший интерес и наибольшее беспокойство у ученых вызывает Новая Гвинея, где обитает огромное количество всевозможных растений, однако этому богатству угрожает чрезмерная эксплуатация природных ресурсов и превращение диких земель в сельскохозяйственные поля.

«Нам нужно расставить приоритеты в усилиях по сбору данных. Теперь мы знаем, где находится большинство неизвестных видов, многие из которых находятся под угрозой исчезновения. Это понимание позволит оценить самые перспективные территории для изучения и защиты», — отметил руководитель исследований RBG Kew, доктор Сэмюэл Пиронон.

Ранее ученые выяснили, что 77% еще неизвестных видов растений находятся под угрозой исчезновения.

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