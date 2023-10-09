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Новый закон физики подтвердил гипотезу, что мы живем в симуляции

AIP Advances: информация в реальном мире ведет себя так же, как и в цифровых системах

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Warner Bros.

Британский физик Мелвин Вопсон исследовал, как соотносится недавно открытый им закон физики с гипотезой моделируемой Вселенной, согласно которой окружающий нас мир и мы сами являемся объектами в некой искусственной реальности, напоминающей компьютерную симуляцию. Статья опубликована в научном журнале AIP Advances.

В 2022 году доктор Вопсон сформулировал правило, позволяющее предсказывать генетические мутации в организмах, а также оценивать их потенциальные последствия. Это правило основано на втором законе термодинамики, устанавливающем, что энтропия, мера хаоса в изолированной системе, может только увеличиваться или оставаться неизменной с течением времени.

Однако в информационных системах энтропия ведет себя обратным образом — сокращается или остается постоянной. Это и утверждает его открытие, по аналогии названное вторым законом инфодинамики.

«Этот подход, при котором удаляется лишняя информация, напоминает процесс компьютерного удаления или сжатия ненужного кода для экономии места для хранения и оптимизации энергопотребления. И в результате подтверждает идею о том, что мы живем в симуляции», — говорится в исследовании Мелвина Вопсона.

Предыдущие исследования доктора Вопсона показывают, что информация является фундаментальным строительным блоком Вселенной и имеет физическую массу. По мнению ученого, информация может быть той самой неуловимой темной материей, из которой состоит почти треть Вселенной. Физик назвал подобное соотношение принципом эквивалентности массы, энергии и информации.

Ранее астрофизики выяснили, что две трети Вселенной состоят из темной энергии.

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