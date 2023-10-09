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Российские аналитики выяснили, что граждане с высшим образованием счастливее остальных

Университет «Синергия»: россияне с высшим образованием счастливее людей без него

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«Газета.Ru»

Аналитики Университета «Синергия» выяснили, что россиян делают счастливыми хорошие отношения с близкими, крепкое здоровье и устойчивое финансовое положение. При этом люди с высшим образованием счастливее тех, кто его не получил. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе университета.

Аналитический центр Университета «Синергия» провел социологический опрос, чтобы выстроить «матрицу счастья» россиян и оценить эмоциональное состояние общества. В исследовании приняли участи свыше пяти тысяч совершеннолетних граждан-представителей всех регионов России.

Опрос показал, что большинство россиян довольны своим эмоциональным состоянием. Примерно половина опрошенных (46%) удовлетворена своим уровнем счастья за последние три месяца, а 38% процентов считают себя счастливыми.

Чувство счастья зависит от отношений с близкими (88%), состояния здоровья (83%), финансового положения (76%), интересной работы (72%), наличия собственного жилья (70%), уверенности в завтрашнем дне (74%), занятий спортом (53%) и участия в общественной жизни (39%).

Также выяснилось, что 68% людей с высшим образованием счастливы. Среди тех, кто получил среднее и граждан без образования, этот показатель почти в два раза ниже (32%).

Кроме того, личные отношения оказались важным фактором счастья. Более двух третей (71%) граждан, имеющих постоянного партнера, заявили об удовлетворенности жизнью.

Ранее психологи назвали шесть способов добиться процветания в отношениях.

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