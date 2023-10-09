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Объявлены лауреаты Нобелевской премии по экономике

Нобелевскую премию по экономике присудили Голдин за исследование женского труда

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NobelPrize/Twitter

Нобелевскую премию по экономике присудили Клаудии Голдин из Гарвардского университета за исследования положения женщин на рынке труда. Ее имя было представлено Нобелевским комитетом при Каролинском медицинском институте на церемонии, прошедшей в Стокгольме.

Лауреат создала крупный отчет, в котором изучила доходы женщин, сравнив их с мужскими. Ее работа также была посвящена другим гендерным разрывам на рынке труда и их эволюции за последние 200 лет.

В 2022 году Нобелевскую премию по экономике получили экс-глава Федеральной резервной системы США Бен Бернанке, Дуглас Даймонд и Филип Дибвиг за исследование уязвимости банков и финансовых институтов в периоды кризиса.

Эту премию, в отличие от основных номинаций, учредил Шведский национальный банк, в память об Альфреде Нобеле. Она закрывает Нобелевскую неделю. Итоги следующие: лауреатами Нобелевской премии по физиологии и медицине в 2023 году стали венгерский и американский биохимики Каталин Карико и Дрю Вайсман. Награду им присудили за разработку технологии, которая легла в основу мРНК-вакцин против COVID-19. Премия по химии присуждена ученым Мунги Бавенди, Луиcу Брюсу и Алексею Екимову за открытие и синтез квантовых точек, а Нобелевскую премию по физике в 2023 году получили ученые Пьер Агостини, Ференц Крауш и Анн Л'Юилье за исследования в области аттосекундной физики, которые открывают новые способы изучения внутриатомного мира.

Ранее физик Дмитрий Иванов (признан в РФ иностранным агентом) рассказал, что полимеры будущего смогут имитировать живое.

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