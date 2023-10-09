Врач предупредила россиян об опасности висцерального жира

Висцеральный жир, скапливающийся вокруг внутренних органов, всегда присутствует в организме. Тем не менее, избыток жира этого типа может вызвать развитие гипертонии, атеросклероза и сахарного диабета, ведущих к инфаркту и инсульту. Об этом «Газете.Ru» сообщила Екатерина Терентьева, руководитель отдела медицинской экспертизы частной медицинской лаборатории «Инвитро».

Висцеральный жир — это отложения в брюшной полости около жизненно важных внутренних органов (сердца, желудка, печени, почек, легких). Основная функция этой ткани — защита внутренних органов от ударов, сотрясений, их терморегуляция. Кроме того, висцеральный жир поддерживает нормальный обмен жиров и углеводов.

Этот тип ткани есть у всех людей вне зависимости от веса. В то же время слишком большое количество висцерального жира может спровоцировать различные заболевания как у стройных, так и у полных. Самые распространенные из них: гипертония, атеросклероз, сахарный диабет, метаболический синдром – которые могут привести к инфаркту или инсульту. Доказано, что рак груди, толстого кишечника, репродуктивные нарушения, поражения печени, а также варикозная болезнь вен связаны с ожирением.

Врач объяснила, что самый простой способ понять, сколько в организме висцерального жира — измерить окружность талии.

«Для женщин 18-45 лет среднего роста нормальная окружность талии не должна превышать 88 см, для мужчин того же возраста — 94 см», — уточнила Терентьева.

Если жира слишком много — нужно пересмотреть свои пищевые привычки. «Сбалансированная диета, ограничение или полный отказ от алкогольных напитков, адекватная регулярная физическая нагрузка, контроль стресса – вот основные принципы профилактики ожирения, в том числе абдоминального», — заключила специалист.

Ранее врачи приблизились к разработке лекарства от ожирения печени.