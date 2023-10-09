Психолог объяснил, какой рукой нужно держать столовые приборы для похудения

Ричард Уайзман, профессор по общественному пониманию психологии в Хердфордширском университете (Британия) объяснил, как можно перестать переедать и сбросить вес. Оказывается, что если правши будут держать столовые приборы в левой руке, а левши — в правой, это поможет им лучше контролировать количество съеденного. Об этом сообщает TimesNewsUK.

Психолог утверждает, что смена ведущей руки на менее развитую во время приема пищи может обмануть мозг и стимулировать чувство насыщения. Из-за того, что люди не так ловко пользуются столовыми приборами, держа их в более слабой руке, процесс принятия пищи затягивается. Это создает ложное ощущение того, что была съедена большая порция.

Кроме того, такой метод приема пищи позволяет достичь психологического насыщения. Когда люди едят и одновременно работают или смотрят телевизор, они не замечают чувства удовлетворенности от съеденного. Это провоцирует переедания, которые рано или поздно приведут к набору лишних килограммов.

Также Уайзман отметил, что для стимуляции психологического насыщения можно смотреть на себя в зеркало во время еды. Это поможет мозгу зафиксировать, что процесс принятия пищи действительно идет.

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