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Ученые рассказали, какие продукты могут замедлить старение кожи и защитить от рака

TimesNewsUK: овощи и йогурт замедляют старение кожи и защищают от рака

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Shutterstock

Британский диетолог Майкл Мосли рассказал, что свежие овощи, квашенная капуста и йогурт могут замедлить старение и защитить от меланомы. Эти продукты богаты антиоксидантами, пребиотиками и пробиотиками, способствующими здоровью микробиома кишечника и кожи. Об этом сообщает TimesNewsUK.

Кожа — это самый большой орган человеческого организма. Здоровый микробиом защищает кожу от патогенных бактерий, участвует в формировании кожного иммунитета, проявляет антиоксидантное действие, которое нейтрализует вредное влияние окружающей среды.

По мнению врача, употребление большого количества овощей поможет дольше сохранять молодость кожи и отсрочить появление морщин. Исследования подтверждают, что в растительных продуктах содержится множество омолаживающих соединений, в частности каротиноидов. Они способствуют антиоксидантной защите клеток, замедляя старение.

Пребиотики (вещества, содержащиеся в продуктах, богатых клетчаткой) и пробиотики (полезные бактерии, которые попадают в организм с пищей) укрепляют здоровье кишечного микробиома, который тесно связан с кожным. Пребиотики есть в луке-порее, а пробиотики — в квашенной капусте и йогурте. Исследование показало, что люди, которые прошли процедуру фекальной трансплантации для оздоровления микробиома кишечника, более успешно лечились от рака кожи.

Ранее ученые улучшили память стареющих мышей с помощью кофе.

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