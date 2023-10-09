Диетолог объяснила, какие перекусы ведут к лишнему весу

Доктор Сара Берри, научный сотрудник британской медицинской компании ZOE, предупредила о вреде перекусов перед сном. Оказывается, прием пищи незадолго до сна может вызвать увеличение веса и усиление чувства голода. Об этом сообщает TimesNewsUK.

Многие люди, включая тех, кто хочет похудеть, перекусывают перед сном. Берри объяснила, что такая привычка может спровоцировать прибавку в весе и усилить чувство голода на следующий день. Это происходит потому, что поздний прием пищи нарушает биоритмы организма. Биоритмы — это закономерные периодические изменения физиологии или поведения при смене времени суток, сезонов года или лунных фаз.

По мнению диетолога, время после девяти часов вечера не предназначено для приема пищи. Метаболическая система организма настроена на пищеварительную активность в течение дня, а ночью — на отдых и голодание. Поздние перекусы вызывают метаболические изменения, такие как нарушение выработки мелатонина (гормона сна) и повышение уровня кортизола (гормона стресса). Кроме того, даже минимальный прием пищи заставляет сахар в крови подниматься. Это может привести к повышенному аппетиту утром и в течение всего следующего дня. Переедания вследствие неправильного режима питания рано или поздно спровоцируют увеличение веса.

Наиболее вредны закуски с высоким содержанием углеводов и сахара — шоколад, печенье, мороженое и хлебобулочные изделия. Если голод перед сном слишком сильный, Берри рекомендует съесть несколько орехов, нежирный йогурт или овощи. Тем не менее, нестерпимое желание перекусить вечером говорит о том, что ужин был недостаточно сытным. Диетолог рекомендует подбирать порцию так, чтобы во время отхода ко сну испытывать легкий голод.

Ранее было обнаружено, что диета без злаков уменьшает боль в суставах и избавляет от усталости.