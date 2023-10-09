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Российские ученые нашли способ предотвратить инфаркт

В Самарском университете нашли способ предотвратить инфаркт

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Shutterstock

Ученые Самарского университета разработали способ предотвратить инфаркт, пишет журнал Biomedical Engineering.

Отмечается, что самарские ученые разработали методику, позволяющую оценить эластичность сосудов по сердечному и пульсовому ритму пациента. Методику можно будет использовать при диагностике атеросклероза и других сердечных заболеваний.

Автор публикации отмечает, что для поддержания здоровья важно контролировать эластичность сосудов. Чем стенки сосудов жестче, тем более человек подвергнут скачкам давления, атеросклерозу, сердечной недостаточности, инфаркту и инсульту.

До этого доктор Стивен Юрашек, адъюнкт-профессор медицины в Гарвардской медицинской школе объяснял, что головокружение и потемнение в глазах, которое люди могут испытать при резком подъеме из лежачего положения, обусловлены быстрым снижением кровяного давления.

Ранее ученые выяснили, что прививка от кори защищает девочек от аутизма.

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