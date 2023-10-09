Ученые нашли первое поселение, пострадавшее от удара из космоса

Взрыв осколков кометы в атмосфере Земли 12,8 тыс. лет назад, вероятно, стал причиной перехода к земледелию на территории современной Сирии. К такому выводу пришла международная группа ученых из США и Великобритании. Исследование опубликовано в научном журнале Airbursts and Cratering Impacts (ACI).

Согласно новому анализу остатков древнего поселения Абу-Хурейра на севере страны, падение кометы спровоцировало резкий сдвиг образа жизни от охоты к сельскому хозяйству и одомашниванию диких животных.

По мнению ученых, около 13 тыс. лет назад в атмосферу Земли вошла ледяная глыба шириной около 100 км. Небесное тело относилось к классу кентавров — объектов, сочетающих в себе свойства астероидов и комет. Один из фрагментов расколовшегося кентавра взорвался в атмосфере, уничтожив Абу-Хурейра и ее жителей ударной волной.

«Исходя из текущих данных, это — самый ранний пример человеческого поселения, катастрофически пострадавшего от космического удара», — говорится в научной статье.

Взрыв кентавра также создал плотные облака пыли, которые блокировали солнечный свет и вызвали резкое похолодание.

Как показало исследование, до падения кометы поселенцы по большей части питались дикими фруктами, ягодами и бобовыми, а после катастрофы их рацион сместился на выращенные зерно и чечевицу. В регионе также наблюдался всплеск возделывания засухоустойчивых культур.

Ранее ученые предупредили о приближении к Земле потенциально опасного астероида.