Установлено, какие мужья обсуждают финансовые проблемы в семье

Ученые из Обернского университет (США) установили, что счастливые мужья более открыто и эффективно обсуждали финансовые проблемы. Результаты исследования были опубликованы в журнале Journal of Social and Personal Relationships.

Некоторые психологи утверждают, что финансовое поведение, такое как составление бюджета, привычки экономить и тратить, существенно влияют на удовлетворенность браком. Другие утверждают, что эффективная финансовая коммуникация между партнерами играет ключевую роль в поддержании счастливого брака.

Исследование показало, что удовлетворенность мужей браком, как правило, предсказывает улучшение финансовой коммуникации, в то время как финансовое поведение жен с большей вероятностью предсказывает улучшение финансовой коммуникации.

Авторы проанализировали данные других работ, в которых приняли участие около 1220 пар. Все они предоставили демографические данные, а также прошли несколько опросов о финансовом аспекте в отношениях и удовлетворенностью браком.

Результаты не подтвердили, что финансовая коммуникация пар влияла на их семейную удовлетворенность. Однако оказалось, что счастливые мужья, как правило, более открыто и эффективно обсуждали финансовые вопросы со своими супругами. Аналогичным образом, для жен удовлетворенность браком предсказывала изменения в финансовом поведении.

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