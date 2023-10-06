Врачи обнаружили существование «долгих простуд» по аналогии с «долгим COVID»

Британские ученые из Лондонского университета королевы Марии выяснили, что простуды могут вызывать долговременные осложнения, похожие на последствия посткороновирусного синдрома, также известного как «долгий COVID». Исследование опубликовано в научном журнале The Lancet eClinicalMedicine.

Специалисты изучили данные более 10,1 тыс. пациентов и пришли к выводу, что переболевшие ОРВИ люди испытывали такие симптомы как кашель, боль в животе и диарею спустя более чем через четыре недели после первоначального заражения. При этом тесты на COVID-19 у участников исследования были отрицательными.

Результаты показали, что простуда, грипп и другие острые респираторные инфекции, не связанные с коронавирусом, могут иметь долгосрочные последствия для здоровья. Однако у ученых пока нет доказательств того, что долговременные симптомы ОРВИ имеют ту же тяжесть и продолжительность, что и при «долгом COVID».

«Эти затяжные инфекции так сложно диагностировать и лечить из-за отсутствия диагностических тестов и большого количества возможных симптомов. Только за долгое время пандемии коронавируса было расследовано более 200 случаев», — отметила ведущий автор исследования Джулия Вивальди.

Ученые подчеркнули, что необходимо продолжать изучать долгосрочные последствия COVID-19 и других респираторных инфекций, чтобы определить наиболее подходящую форму лечения и реабилитации пациентов.

Ранее врачи нашли причину симптомов посткоронавирусного синдрома.