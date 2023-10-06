Ученые выяснили, что обоняние влияет на восприятие цвета

Ученые из Ливерпульского университета в Британии обнаружили, что обоняние влияет на восприятие цветов органами зрения. Кроме того, зачастую определенный запах ассоциируется у человека с конкретными цветами. Об этом сообщает EurekAlert.

В эксперименте приняли участие 24 человек в возрасте от 20 до 57 лет. В ходе исследования участники по очереди заходили в комнату и садились перед экраном. В комнате не было никаких сенсорных стимулов и посторонних запахов. Также испытуемых попросили не использовать дезодорант или духи перед началом эксперимента.

После того как доброволец заходил в комнату, один из шести запахов (карамели, вишни, кофе, лимона, воды или мяты) наполнял помещение с помощью ультразвукового диффузора. Затем участнику представляли квадрат случайного цвета на экране. Испытуемый должен был изменить отображаемый цвет на нейтральный серый, используя два ползунка. Процедура повторялась шесть раз по мере введения нового запаха в комнату.

Результаты показали, что под воздействием различных запахов участники смещали ползунки слишком сильно и не могли окрасить квадрат на экране в нейтрально-серый цвет. Например, когда им представили запах кофе, испытуемые бессознательно выбирали серый с оттенком коричневого. Ощутив запах карамели, участники зачастую настраивали ползунки так, что на экране отображался серо-синий цвет.

Исключениями стали запахи мяты (все добровольцы бессознательно выбрали разные оттенки) и запах воды, так как все участники смогли настроить экран на отображение нейтрального серого.

Авторы объяснили, что восприятие цвета зависит не только от органов зрения, но и от обоняния. Механизмы, лежащие в основе этого явления, еще не изучены, но ученые надеются продолжить исследования.

Ранее было установлено, как запахи влияют на здоровье.