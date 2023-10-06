В России сконструировали робота для предотвращения экологических катастроф

Специалисты Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) разработали инновационную конструкцию робота для проверки труб. Инновация призвана повысить безопасность эксплуатации трубопроводов в несколько раз, сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе научного учреждения.

Газовые, нефтяные и трубопроводы городских коммуникаций подвержены износу, коррозии, утечкам и другим повреждениям. Системы сложной конфигурации и небольшого диаметра с трудом поддаются диагностике. Разрушение отводов труб часто приводит к разгерметизации, что может привести к экологической катастрофе. Эту проблему должна решить разработка Пермского Политеха.

«Механическая конструкция робота содержит несущее основание (корпус), на котором установлена опорная нога с колёсным движителем. Опорные ноги расположены относительно друг друга под углом 60 градусов. Для того чтобы каждая опорная нога имела контакт с внутритрубной поверхностью, мы разработали специальную систему рычагов. Корпус устройства спроектирован таким образом, что может перемещаться в отводах. В качестве контактного элемента выбран движитель колёсного типа, он испытывает наименьшее сопротивление движению, в отличие от других типов движителей, например, гусеничных», – объяснил «Газете.Ru» ассистент кафедры оборудования и автоматизации химических производств ПНИПУ Дмитрий Кучев.

Помимо создания конструкции трехмерной модели робота, ученые поэтапно смоделировали ее перемещение по двум отводам. Для этого они провели математические вычисления, позволившие определить траекторию движения конструкции. Расчеты показали, что машина перемещается по системе без помех.

Исследователи добавили, что инновационная разработка робототехнического устройства уже используется при диагностике трубопроводов теплоснабжения в одном из городов России.

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