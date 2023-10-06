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Ученый объяснил, о чем говорит головокружение при резком подъеме с кровати

LiveScience: длительное головокружение при подъеме с кровати может быть опасно

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Shutterstock

Доктор Стивен Юрашек, адъюнкт-профессор медицины в Гарвардской медицинской школе объяснил, что головокружение и потемнение в глазах, которое люди могут испытать при резком подъеме из лежачего положения, обусловлены быстрым снижением кровяного давления. Если такое состояние длится долго — это может быть признаком сбоя в работе щитовидной железы, сердца или низким уровнем сахара в крови. Об этом сообщает LiveScience.

Кратковременное ощущение потери равновесия, головокружения и темноты в глазах называется постуральной или ортостатической гипотензией. Оно возникает в связи с быстрым изменением положения тела. Когда человек быстро встает на ноги, около 300-800 кубических сантиметров крови из верхней части тела устремляется в ноги, что приводит к временному падению кровяного давления. Такое состояние нормально для человеческого организма, если длится не более трех минут.

Существует хроническая форма ортостатической гипотензии, при которой люди ощущают спутанность сознания и неспособность стоять на ногах в течение более долгого времени после смены положения. Это состояние опасно, поскольку может говорить о наличии заболеваний щитовидной железы, аритмии сердца и снижении уровня сахара в крови.

Также ученый отметил, что приступы ортостатической гипотензии могут чаще возникать у пожилых в связи со снижением способности сердца регулировать свой ритм.

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