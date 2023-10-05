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Обнаружена связь между одиночеством и риском развития болезни Паркинсона

EurekAlert: одинокие люди более подвержены риску развития болезни Паркинсона

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Global Look Press

Ученые из Медицинского колледжа Университета Флориды (США) связали пребывание в одиночестве с риском возникновения болезни Паркинсона. Выяснилось, у одиноких людей разных возрастов вероятность появления этого заболевания на 37% выше. Об этом сообщает EurekAlert.

Болезнь Паркинсона — это прогрессирующее заболевание нервной системы, при котором происходит медленное разрушение нейронов. Пациент постепенно утрачивает контроль над движениями мускулатуры тела, появляется тремор и ухудшается способность ходить.

В исследовании приняли участие почти 500 тысяч человек в возрасте от 38 до 73 лет. Информация о состоянии их здоровья была взята из британского биобанка — хранилища биологических образцов (обычно человеческих) для использования в исследованиях. Участники прошли анкетирование, в ходе которого им предлагалось ответить на вопрос «Чувствуете ли вы себя одиноким?».

Через 15 лет после начала наблюдения у 2822 человек диагностировали болезнь Паркинсона. Выяснилось, что у людей, которые идентифицировали себя как одинокие, риск возникновения этого заболевания был на 37% выше.

Ученые предполагают, что одиночество и уединенный образ жизни делает мозг более восприимчивым к нейродегенерации. Это прогрессирующая потеря структуры или функции нейронов, которая может привести к развитию болезни Паркинсона или Альцгеймера. Кроме того, одинокие люди чаще курят, мало двигаются и имеют нездоровые пищевые привычки.

Ранее ученые выяснили, что тренировки и йога эффективны в борьбе с болезнью Паркинсона.

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