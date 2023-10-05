Ученый назвал создание полимера из игры Atomic Heart возможным

Создание мягкого полимера из популярной игры Atomic Heart, в котором можно плавать и дышать, возможно, рассказал «Газете.Ru» руководитель направления «Биоматериалы» научного центра генетики и наук о жизни Университета «Сириус», глава лаборатории инженерного материаловедения МГУ имени М.В. Ломоносова Дмитрий Иванов.

«Полимеры могут быть пористыми. Например, пенопласт — это вспененный полистирол. В нем процент пор может быть достаточно большим. Существуют и другие полимерные пены — такие, как вспененный полиуретан. Это то, что применяют в строительстве. То есть я легко могу представить себе полимер, у которого процент пор огромен, в этом смысле он может позволить дышать», – рассказал Иванов.

Если говорить о жидкостном дыхании, то, по словам физика, есть примеры, когда легкие наполняли жидкостью с растворенным кислородом. Именно это позволяло дышать в жидкости.

«Нужен ли для этого обязательно полимер? В первую очередь к таким жидкостям предъявляется требование, чтобы они могли растворять существенные количества кислорода для дыхания и углекислого газа, который должен отводиться. Для нормального дыхания требуется прокачка достаточно больших объемов такой жидкости через легкие, и это может стать проблематичным, если у полимера высокая вязкость», – заключил Иванов.

Ученый рассказал об открытии, которое может получить Нобелевскую премию в будущем.