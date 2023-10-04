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Ученые предупредили об опасности застройки жильем зон наводнений

Nature: каждому пятому поселению в мире угрожают паводки

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Luca Bruno/AP

Эксперты Всемирного банка в сотрудничестве с учеными из Швейцарии, Греции и Германии оценили темпы жилой застройки территорий, которым угрожают наводнения. Исследование опубликовано в научном журнале Nature.

В отчете были проанализированы спутниковые снимки за 30 лет, отслеживающие расширение населенных пунктов по всему миру, а также карты паводков. Согласно докладу, начиная с 1985 года рост поселений в зонах затопления значительно опережал строительство в безопасных районах.

Специалисты пришли к выводу, что к 2015 году 20% всех поселений на Земле оказались в зонах со средним и высоким риском наводнений по сравнению с 17,9% тремя десятилетиями ранее.

Хотя процентный прирост кажется незначительным, в действительности речь идет о гигантской территории около 76,4 тыс. квадратных километров, что в 48 раз больше площади Лондона. Теперь на этих пространства подвергаются паводкам с подъемом уровня воды более чем на полметра.

Восточная Азия и Тихоокеанский регион являются одними из наиболее уязвимых, что обусловлено, в частности, расширением городов в Китае, а также во Вьетнаме и Бангладеш.

Изменение климата увеличивает риск разрушительных наводнений, поскольку более теплая атмосфера удерживает больше влаги, что потенциально делает дожди более мощными. Это означает, что наводнения, которые раньше считались вероятными раз в сто лет или реже, теперь становятся все более частыми, отметили авторы доклада.

Ранее ученые выяснили, что наводнения повышают риск преждевременного ухода из жизни.

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