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Ламы пришли на помощь ученым в борьбе с изменением климата

Scientific Reports: ламы восстанавливают горные экосистемы после таяния ледников

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Американские ученые из Техасского университета в Остине выяснили, что внедрение лам на земли, обнаженные отступающими ледниками, может ускорить образование стабильных почв и формирование экосистем, смягчая негативные последствия изменений климата. Исследование опубликовано в научном журнале Scientific Reports.

«Ледники быстро тают по всему миру, создавая нестабильные и опасные ландшафты, что нарушает права местных жителей и коренных народов на землю», — отметил соавтор статьи, профессор географии и окружающей среды Тим Бич.

Земля, подвергшаяся таянию ледников, изначально имеет почву с низким содержанием питательных веществ, неблагоприятную для растительности. Без вмешательства стабилизация этих ландшафтов может занять сотни лет.

Ученые в сотрудничестве с сообществом перуанских фермеров создали экспериментальную площадку в горах Кордильерах площадью около 1 квадратного километра. На половине участка поселили лам, а другую половину оставили без изменений. Затем исследователи отслеживали качество почвы и распространенность растений на полигоне с 2019 по 2022 год.

К концу трех лет наблюдений на участке с ламами было обнаружено значительное увеличение содержания органического углерода и азота в почве, а также увеличение растительного покрова на 57%. При этом между вторым и третьим годами эксперимента на территории выявили четыре вида растений, которых там не было в первый год.

Увеличение плодородия почвы на участках с ламами можно объяснить навозом, шерстью и выпасом животных. Исследователи также проанализировали образцы навоза, чтобы выяснить, могут ли ламы выступать в качестве перераспределителей семян. В навозе обнаружили 12 видов семян, пять из которых все еще обладали способностью к прорастанию, а это означает, что ламы могут распространять виды растений с более низких возвышенностей на недавно оттаявших землях.

Поскольку горные ледники продолжают быстро сокращаться в результате изменения климата, сбор данных об управлении экосистемами после таяния имеет решающее значение.

Ранее ученые сообщили о «катастрофической» скорости таяния ледников в Швейцарии.

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