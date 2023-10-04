В Саудовской Аравии нашли наскальные рисунки вымерших верблюдов в натуральную величину

Международная группа археологов обнаружила наскальные рисунки вымершего вида верблюдов в Саудовской Аравии. Контуры животных высекли на камнях в натуральную величину. Исследование опубликовано в научном журнале Archaeological Research in Asia (ARA).

Ученые нашли несколько десятков изображений верблюдов в месте под названием Сахут в пустыне Большой Нефуд. По словам специалистов, представители данного вида некогда жили по всему Аравийскому полуострову, однако полностью исчезли тысячи лет назад.

Исследователи пришли к выводу, что верблюдов на скалах вырезали разные группы людей, живших в разные периоды около 8 тыс. лет назад.

Археологи обнаружили различия в технике и стиле авторов. Они также отметили, что древние художники старались оставлять свои работы в расщелинах, что помогло сохранить произведение в суровом пустынном климате.

Ученые считают, что изображения, скорее всего, были сделаны инструментами из кремня. На создание одного рисунка уходило до двух недель.

Ранее в Намибии нашли галерею изображений людей и животных каменного века.