Нобелевские лауреаты раскрыли тайну античного кубка Ликурга

Наличие в составе стекла квантовых точек объясняет уникальную способность античного кубка Ликурга менять цвет при разном освещении, рассказал «Газете.Ru» заведующий кафедрой материаловедения полупроводников и диэлектриков Университета МИСИС, профессор РАН Артем Оганов.

В 2023 году лауреатами Нобелевской премии по химии в стали американец франко-тунисского происхождения Мунги Бавенди, американец Луиc Брюс и россиянин Алексей Екимов за открытие и синтез квантовых точек.

По словам Оганова, квантовые точки — это наночастицы, диаметром единицы или десятки нанометров. В этом диапазоне свойства вещества сильно зависят от ее размеров. Например, если взять наночастицу золота, то при диаметре десять нанометров, она будет красного цвета, а диаметре ближе к 90 нанометрам, цвет будет уже синий.

«Квантовые точки сегодня активно применяются, например, их содержат QLED экраны. На самом деле они применялись человечеством достаточно давно, например, витражи средневековых церквей содержали стекла с добавлением наночастиц. То же самое можно сказать и про знаменитую чашу Ликурга, загадка окраски которой была разгадана лишь к концу XX века», – объяснил Оганов.

Кубок (чаша) Ликурга — единственная сохранившаяся со времен античности диатрета с фигурным узором. Уникальность кубка состоит в способности менять цвет с зеленого на красный в зависимости от угла падения света. Этот эффект объясняется наличием в стекле мельчайших частиц коллоидного золота и серебра (приблизительно 70 нанометров) в соотношении трех к семи.

«Древние люди ничего не знали про наночастицы, и почему окраска чаши именно такая. Лишь, когда эта загадка была разгадана, человечество получило возможность создания таких материалов», – отметил специалист.

Ранее «Газета.Ru» пообщалась с бывшими коллегами нобелевского лауреата Екимова и рассказала о пути, который прошли ученые от витражного стекла до невзламываемой квантовой связи.