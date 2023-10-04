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Ученые разработали препарат от усталости, связанной с онкологическими заболеваниями

EurekAlert: новый препарат может снять усталость, связанную с раком

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Ученые из Йельского онкологического центра в США разработали препарат, который снимает чувство усталости, связанное с онкологическими заболеваниями. Лекарство способствует возвращению бодрости, не снижая эффективность химиотерапии. Об этом сообщаетEurekAlert.

Усталость, связанная с раком — это симптом, который испытывают почти все онкобольные. Хроническое утомление может проявляться в качестве побочного эффекта химиотерапии, либо возникать в качестве самостоятельного симптома многих видов рака. Усталость зачастую выражается в тяжелой форме, что ухудшает качество жизни людей с онкологическими заболеваниями.

Новый препарат под названием dichloroacetate (DCA) представляет собой активатор окисления глюкозы. Молекула глюкозы, попадая в клетку организма, окисляется с образованием воды и диоксида углерода. При этом выделяется энергия, необходимая организму для движения, поддержания температуры тела и физических нагрузок.

Исследователи уже протестировали дихлорацетат на мышах, больных раком. Грызуны, которые подверглись воздействию препарата, стали более активными. Кроме того, DCA не снижал эффективность иммунотерапии и химиотерапии, используемых для лечения меланомы у мышей.

Ученые надеются, что препарат можно будет использовать в будущем в качестве вспомогательного метода терапии для людей, страдающих усталостью вследствие онкологических заболеваний.

Ранее ученые научились программировать иммунные клетки для борьбы с раком.

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