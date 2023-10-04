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Ученые встревожены продвижением белых акул на север из-за изменений климата

AFP: из-за потепления белые акулы вторгаются в новые воды и угрожают их жителям

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Американские ученые из Университета штата Калифорния обеспокоены нашествием больших белых акул в морские регионы, которые в прошлом были слишком холодными для этих животных. Однако изменения климата позволили хищникам продвигаться все дальше на север. Об этом сообщает Phys.org со ссылкой на информагентство Agence France Presse.

Несмотря на устрашающую репутацию «акул-людоедов», большие белые акулы главным образом представляют угрозу не для пловцов или серферов, а для морских выдр каланов у берегов центральной Калифорнии.

«Мы обнаружили, что количество нападений акул на каланов в этом регионе резко возросло. И это оказывает сильное воздействие на популяцию каланов. Поскольку температура океана повышалась из-за климатического феномена Эль-Ниньо и волн жары, многие виды сместили свой ареал дальше на север, в сторону исторически более прохладных районов», — отметил морской эколог Сальвадор Йоргенсен.

Сокращение количества морских выдр из-за акульих атак может вызвать каскадный коллапс подводной экосистемы, поскольку каланы регулируют численность морских ежей. Без этого контроля ежи уничтожат водоросли, обеспечивающие пищу для множества беспозвоночных и рыб.

По словам ученых, подобные изменения в морских экосистемах подчеркивают важность снижения антропогенных парниковых выбросов, усиливающих глобальное потепление.

Ранее акулы потопили катамаран с российскими путешественниками в Тихом океане.

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