Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Ученый пояснил, как удалось превратить лазеры видимого света в рентгеновские

Физик Кузнецов: нобелевские лауреаты достигли аттосекунд за счет нелинейных сред

close
100%
Olivier Guaitella

Нобелевские лауреаты, получившие премию по физике в 2023 году, использовали нелинейные среды, чтобы достичь длительности в аттосекунду (10 в минус восемнадцатой степени секунды) и превратить лазеры видимого диапазона в рентгеновские, об этом «Газете.Ru» рассказал директор Института лазерных и плазменных технологий НИЯУ МИФИ, доктор физико-математических наук Андрей Кузнецов.

В 2023 году Нобелевскую премию по физике получили ученые Пьер Агостини из Университета штата Огайо, Ференц Крауш из Института квантовой оптики имени Макса Планка, а также Анн Л'Юилье из Университета Пьера и Марии Кюри за создание аттосекундного лазера, с помощью которого можно увидеть движение электронов внутри атомов и молекул.

По словам специалиста, лазер позволяет за очень короткое время высвободить всю энергию, накопленную в активной среде. Сейчас многие научные коллективы пытаются усилить мощность лазера за счет уменьшение длительности импульса. Однако, по словам ученого, уменьшая длительность лазерного импульса, ученые столкнулись с рядом проблем.

Чем короче время лазерного импульса, тем шире его спектр. Лазерный импульс, укороченный до размеров фемтосекунды, превращается в белый свет (суперконтинуум), включающий весь диапазон видимого света.

«Предел процесса укорочения лазерных импульсов, ограничен длительностью не менее единиц полуволн. Это значит, что в видимом диапазоне лазер не может быть короче примерно 2 фемтосекунд. Таким образом, чтобы сокращать длительность импульса, надо уменьшать длину волны», — пояснил Кузнецов.

Чтобы достигать длительности аттосекунд, нужно использовать возможности нелинейных сред.

«Необходимо пользоваться тем, что нелинейные среды «умножают» частоты (энергию кванта) взаимодействующего с ними лазерного излучения. Использование таких нелинейных эффектов в газовых струях, плазме, твердом теле позволило превращать лазеры видимого диапазона в рентгеновские. С лазерами длиной волны порядка нескольких десятков нанометров уже можно получать импульсы длительностью в аттосекунды», – объяснил Кузнецов.

Подробнее о том, за что дали Нобелевскую премию по физике в 2023 году, – в материале «Газеты.Ru»

Ранее глава НЦФМ Сергеев рассказал о том, какие лазеры помогут увидеть процессы в ядре атома.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий