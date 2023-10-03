В США впервые в истории назначили штраф за космический мусор

Власти США впервые в истории оштрафовали компанию за космический мусор. Федеральная комиссия по связи (FCC) наложила взыскание на телепровайдера Dish в размере $150 тыс. из-за «неспособности должным образом вывести с орбиты» спутник EchoStar-7, запущенный в 2002 году. Информация опубликована на сайте FCC.

«Это первый случай принятия Комиссией мер по обеспечению соблюдения требований к космическому мусору», — уточнили в ведомстве.

По информации FCC, в 2012 году Dish пообещала поднять EchoStar-7 на 300 км выше его текущей орбиты. Однако у аппарата хватило топлива для набора лишь 120 км.

В Комиссии назвали инцидент «прорывным» решением, показывающим, что у органов государственной власти есть правоприменительные полномочия для борьбы с космическим мусором.

По оценкам Европейского космического агентства (ЕКА), на орбите Земли находится около миллиона обломков размером более сантиметра — достаточно больших, чтобы вывести из строя космический корабль.

Поскольку спутники теперь имеют решающее значение для навигации, широкополосной связи и банковских данных, столкновения на орбите представляют серьезную угрозу для Земли, отметили в ЕКА.

Ранее ученые предупредили о риске масштабных аварий на орбите из-за растущего количества космических аппаратов.