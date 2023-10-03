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Биологи оценили урон разнообразию ДНК китов из-за коммерческого китобойства

Journal of Heredity: китобои лишили атлантических китов генетической памяти

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Пресс-служба проекта

Американские ученые из Университета штата Орегон изучили влияние китобойного промысла в XX веке на популяции крупных китов. Они пришли к выводу, что промышленная охота не только истребила значительную часть поголовья синих и горбатых китов, но и сократила генетическое разнообразие этих животных. Исследование опубликовано в научном журнале Journal of Heredity.

Специалисты сравнили ДНК их китовых костей с пляжей возле заброшенных китобойных станций на острове Южная Джорджия в Атлантическом океане с генами современных китов. Анализ показал потерю материнских линий ДНК у нынешних животных.

«Материнская линия часто связана с культурными воспоминаниями животных, такими как места кормления и размножения, которые передаются из поколения в поколение. Если материнская линия утрачена, эти знания, скорее всего, также будут потеряны», — отметила ведущий автор исследования Анджела Сремба.

Согласно подсчетам, за немногим более 60 лет в XX веке по всему Южному полушарию было убито более 2 млн китов, из которых 175 тыс. добыли вблизи острова Южная Джорджия. Берега этого места до сих пор усеяны тысячами китовых костей, которые сохранились благодаря низким температурам из-за близости к Антарктике.

По словам заместителя директора Института морских млекопитающих Университета штата Орегон Скотта Бейкера, популяция китов в Южной Атлантике начала восстанавливаться после прекращения коммерческого китобойного промысла, однако животные очень редко подходили к Южной Джорджии. Это свидетельствует о полном уничтожении локальной популяции. Уцелевшие киты и их потомки оказались вынуждены заново открывать для себя эти места.

Ранее ученые предложили способ защиты горбатых китов без ущерба для краболовства.

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