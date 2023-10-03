В России предложили новый способ расчета коррозии в металлах

В Тольяттинском госуниверситете (ТГУ) разработали новую методику определения коррозионной повреждаемости металлических изделий, которая в 10 раз быстрее существующих методов. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Минобрнауки.

Сравнительное исследование показало, что разработанная методика оценки общей скорости коррозии не уступает методам, утвержденным по ГОСТу, при этом она способна количественно оценить наиболее опасную, локальную коррозию. Кроме того, эксперименты показали, что благодаря разработанной методике стало возможным оценить скорость коррозии уже спустя 21-е сутки испытаний, в то время как массовый метод зарегистрировал потерю массы только спустя 200 суток.

Коррозия металла — одна из основных причин выхода из строя аппаратов и металлоконструкций. Чем раньше будет обнаружен начавшийся коррозионный процесс, тем выше вероятность, что изделие прослужит дольше. Обычно для этого металл опускают в коррозионную среду и исследуют процесс разрушения материала. Однако существующие методы низкочувствительны и не способны количественно охарактеризовать наиболее опасный тип коррозии — локальный.

Метод, разработанный в ТГУ, позволяет количественно оценить коррозионные повреждения, а также рассчитать как общую, так и локальную скорость коррозии магниевых сплавов с помощью конфокальной лазерной сканирующей микроскопии (КЛСМ).

В основе предлагаемой методики лежит получение 3D-снимков поверхности образцов после коррозионных испытаний с последующей их обработкой и анализом, в том числе с использованием оригинальных программных компьютерных процедур цифровой обработки изображений и массивов топографических данных.

«Особенность КЛСМ в том, что такой тип приборов позволяет получать трехмерные изображения поверхности в широком диапазоне сканирования с высоким разрешением. Таким образом, удается с высочайшей точностью определять объем пораженного коррозией металла, даже если повреждения незначительные. Высокая чувствительность предложенного метода на основе КЛСМ также позволяет зафиксировать локальные повреждения на ранних стадиях у алюминиевых сплавов, что крайне затруднительно, а иногда и невозможно с помощью существующих стандартных методов», — рассказал «Газете.Ru» младший научный сотрудник Научно-исследовательского института прогрессивных технологий ТГУ Владимир Данилов.

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