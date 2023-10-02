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Перечислены области применения мРНК-технологии, за которую дали «Нобеля» в 2023 году

Биохимик Степанов: мРНК-технологии подходят для лечения рака и генных заболеваний

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Dado Ruvic/Reuters

мРНК-технологии не ограничиваются только инфекционными заболеваниями, они применимы и в терапии онкологических и генных заболеваний, об этом «Газете.Ru» рассказал заведующий лабораторией геномного редактирования Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН, директор по развитию группы компаний «Биосан» и «Биолабмикс» Григорий Степанов.

«У мРНК-технологий большое будущее. Они произведут революцию не только в профилактике инфекционных заболеваний, но и в лечении онкологических заболеваний. Это будет персонализированное лечение онкологических заболеваний – препараты будут вкалываться онкобольным и вызывать естественный иммунный ответ организма, который будет направлен против опухолей», – объяснил Степанов.

В 2023 году лауреатами Нобелевской премии по физиологии и медицине стали биохимики Каталин Карико и Дрю Вайсман за разработку метода синтеза мРНК, который лег в основу вакцин против COVID-19 от компаний Pfizer и Moderna.

«Каталина Карико показала роль модифицированных нуклеотидов в составе РНК в регуляции врожденного иммунного ответа. Мы также доказали, что эти модифицированные нуклеотиды можно использовать для придания искусственным РНК те свойства, которые делают ее полезной для человека», — отметил специалист.

Ранее российские ученые оценили присуждение Нобелевки за мРНК-вакцины от COVID-19.

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