Проект «Газеты.Ru» вошел в списки финалистов премии «За верность науке»

Проект «Газеты.Ru» «Лучшие врачи России» вошел в шорт-лист финалистов IX Всероссийской премии «За верность науке» — списки опубликованы на официальном сайте премии.

«Лучшие врачи России» — спецпроект «Газеты.Ru», цель которого дать слово российским врачам, позволить им рассказать о своих успехах и сделать понятным их сложный терминологический язык. В его рамках публикуются интервью с ведущими российскими специалистами, новости из мира медицины и тексты о том, как ученые России помогают внедрять новейшие технологии лечения.

О цифровой биопсии, анализе на шизофрению, спасении самых тяжелых пациентов с помощью российских ноу-хау и многом другом — читайте на странице нового проекта «Газеты.Ru».

Также опубликованы претенденты в номинации «Лучший научно-популярный студенческий проект», «Наука — это модно», «Наука как искусство», «Научная пресс-служба года» и других. В этом году было подано более 1200 заявок от претендентов из 78 регионов России.

Победители получат денежное вознаграждение и специальные призы от партнеров конкурса — путешествие на атомном ледоколе, поездку на один из российских космодромов, а также экскурсию в инженерный центр корпорации «Иркут». Кроме того, лауреаты премии смогут поехать на одно из ключевых событий Десятилетия науки и технологий — III конгресс молодых ученых, который пройдет с 28 по 30 ноября в парке науки и искусства «Сириус» в Сочи.

Всероссийская премия «За верность науке» ежегодно вручается за выдающиеся достижения в области научной коммуникации, популяризации науки и поддержки престижа деятельности ученых и инженеров в Российской Федерации. Кто станет лауреатами и дипломантами премии, решит оргкомитет премии.

Ранее Песков предложил ввести в России новые категории научных премий.