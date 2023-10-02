Ученые научились диагностировать аутизм при обследовании зрения

Ученые из школы оптометрии и науки о зрении Университета Ватерлоо (Канада) обнаружили новый способ диагностики аутизма. Исследователи обнаружили, что специальные тесты на моторно-зрительную координацию способны выявить аутизм у детей обоих полов. Об этом сообщает HealthNews.

Расстройства аутистического спектра (РАС) — это группа психических расстройств, которые характеризуются нарушениями в социальном взаимодействии. РАС проявляются эмоциональной и поведенческой отстраненностью от реальности, погружением в себя, либо, наоборот, утратой эмоциональной и коммуникативной дистанции с избыточной общительностью и открытостью.

В исследовании приняли участие 400 детей в возрасте от 9 до 10 лет. Испытуемые прошли различные тесты на распознавание объектов и зрительно-моторную обработку. Например, в одном тестировании дети должны были следить на экране компьютера за множеством точек, движущихся в случайных направлениях, и определить, двигаются ли точки вверх или вниз. В ходе другого теста участнику нужно было ответить, что изображено на дисплее, — круг или квадрат.

Эндрю Сильва, научный сотрудник Школы оптометрии и зрительных наук Университета Ватерлоо, отметила, что девочки с РАС лучше распознавали объекты, но с тестами на зрительно-моторную координацию справились плохо. Мальчики же показали низкие результаты в тестах обоих типов.

Зрительно-моторные тесты — это задания, используемые специалистами в области психического здоровья. Примером такого задания может послужить зрительно-моторный гештальт-тест Бендера. Он состоит из нескольких карточек с изображениями геометрических фигур. Карточки показывают по отдельности, затем испытуемых просят скопировать рисунок, прежде чем показывать следующую карточку. Результаты теста оцениваются на основе точности и организованности воспроизведения.

Исследователи отметили, что использование таких тестов важно, потому что разница в системе зрительной обработки позволяет девочкам лучше распознавать свое окружение, знаки невербальной коммуникации и лица. Из-за этого РАС у девочек остаются недиагностированными.

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