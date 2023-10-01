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Назван орех, помогающих похудеть

Obesity: миндаль понижает «вредный» холестерин и помогает сбросить вес

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Ученые из Университета Южной Австралии установили, что употребление миндаля благотворно влияет на состояние организма. Этот орех способствует снижению веса и уровня «вредного» холестерина в крови. Результаты были опубликованы в научном журнале Obesity.

Авторы набрали выборку из 140 человек, которых разделили на две группы. В рацион первой входил миндаль, а в рацион второй — нет. Специальной диеты испытуемые придерживались три месяца, по истечению срока эксперимента и в его начале ученые измерили показатели здоровья всех участников.

Результаты показали, что орехи помогают дольше сохранять ощущение сытости, что, в свою очередь, способствует снижению веса, а также поддерживают здоровье сердечно-сосудистой системы за счет нормализации уровня холестерина и снижения воспалительных процессов в организме.

По словам ученых, такой эффект можно объяснить тем, что миндаль богат белком, клетчаткой, ненасыщенными жирами и антиоксидантами.

Ранее ученые обнаружили связь между удаленной работой и ожирением.

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